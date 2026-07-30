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    المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: اسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران

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