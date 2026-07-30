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    وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: الضربات الأمريكية ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة

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