الخميس   
   30 07 2026   
   15 صفر 1448   
   بيروت 07:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان الإيرانية: إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض بجزيرة قشم والبحث مستمر عن 3 آخرين

      مواضيع ذات صلة

      عدوان أميركي على جنوب إيران يُخلّف إصابات وعالقين تحت الأنقاض

      عدوان أميركي على جنوب إيران يُخلّف إصابات وعالقين تحت الأنقاض

      “بي إم دبليو” تسرح نحو 8 آلاف موظف بحلول 2027

      “بي إم دبليو” تسرح نحو 8 آلاف موظف بحلول 2027

      التلفزيون الإيراني: انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد

      التلفزيون الإيراني: انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد