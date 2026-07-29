الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 21:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الزيدي: نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | تواصل الإدانات العراقية للعدوان الأميركي–السعودي

      تقرير مصور | تواصل الإدانات العراقية للعدوان الأميركي–السعودي

      نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 24 ألفا و600 فلسطيني بالضفة منذ بدء حرب الإبادة

      نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 24 ألفا و600 فلسطيني بالضفة منذ بدء حرب الإبادة

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة حداثا جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة حداثا جنوب لبنان