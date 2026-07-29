الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
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    قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من البقاع: أولوية القيادة هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والجاهزية لأي تطورات

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