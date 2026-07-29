عدد من المحامين اللبنانيين تقدموا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبوا فيه بملاحقة الصحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع العدو الاسرائيلي والتواصل مع نتنياهو