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   14 صفر 1448   
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    عدد من المحامين اللبنانيين تقدموا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبوا فيه بملاحقة الصحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع العدو الاسرائيلي والتواصل مع نتنياهو

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