النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج اوعز “إلى شعبة المعلومات فتح تحقيق بشأن الصورة المتداولة التي نسبت إلى أنطوان الصحناوي وظهر فيها على مأدبة طعام مع بنيامين نتنياهو وآخرين”