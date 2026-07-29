الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 17:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بالفيديو | قذائف حارقة على منطقة علي الطاهر

      ألقى العدو الإسرائيلي قذائف حارقة على منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بلدية حولا عن النيترات داخل مبنى مهجور في البلدة والمدموغة بكتابات عبرية: نطالب السلطة اللبنانية بفتح تحقيق عاجل

      بلدية حولا عن النيترات داخل مبنى مهجور في البلدة والمدموغة بكتابات عبرية: نطالب السلطة اللبنانية بفتح تحقيق عاجل

      الدفاع المدني: إخماد حريق في مجمع تجاري في الكسليك وإخلاء ٢٣ شخصا

      الدفاع المدني: إخماد حريق في مجمع تجاري في الكسليك وإخلاء ٢٣ شخصا

      الفوعاني: التواصل بين الرئاسات والمؤسسات الدستورية حاجة وطنية لحماية لبنان وتعزيز الاستقرار

      الفوعاني: التواصل بين الرئاسات والمؤسسات الدستورية حاجة وطنية لحماية لبنان وتعزيز الاستقرار