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   14 صفر 1448   
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    مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي مستمر ومتواصل على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان

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