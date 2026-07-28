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   13 صفر 1448   
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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة (NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية

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