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    الخارجية الروسية: هجوم كييف على السفينة الإيرانية يظهر وجود تهديد واضح للأمن الإقليمي لدول بحر قزوين ويُظهر رغبة أوكرانيا بتوسيع نطاق نفوذها الإرهابي

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