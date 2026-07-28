الخارجية الجزائرية: الوزير عطاف ناقش هاتفيا مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس