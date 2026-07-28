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    قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة: القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أمانة قائدنا الشهيد وإرث القادة الذين ارتدوا أكفانهم المضرجة بالدماء

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