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   13 صفر 1448   
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    هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان منها أربيل وسوران وخليفان

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