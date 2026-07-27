نائب وزير الخارجية الإيرانية: جرى حتى الآن إعداد مئات الوثائق التي توثق جرائم الحرب إلى جانب أكثر من 1400 صفحة من التقارير والملفات القانونية تمهيدًا لتسجيلها لدى المحافل الدولي