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   12 صفر 1448   
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    شركة “ويندوارد” للبيانات البحرية: شحن النفط في ميناء ينبع السعودي انخفض بنحو 40% منذ 10 تموز

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