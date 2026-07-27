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    الخارجية الايرانية: ليس لدينا عداء مع أي دولة في المنطقة لكن لن نتغاضى عن بعض الدول التي شاركت في الاعتداء علينا

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