الجيش اللبناني: قوات الاحتلال أقدمت أيضاً على تفجير مشروع المياه في بلدة مركبا بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية