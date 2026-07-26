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    مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي: القوات المسلحة قلبت معادلات العدو وصمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورًا حاسمًا في رسم ملامح التطورات في المنطقة

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