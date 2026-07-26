مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي: القوات المسلحة قلبت معادلات العدو وصمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورًا حاسمًا في رسم ملامح التطورات في المنطقة