القيادي في حماس محمود مرداوي: إقدام المستوطنين على إحراق مسجدين في محافظتي نابلس وطولكرم هو جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية لا يمكن السكوت عنه