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   11 صفر 1448   
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    وسائل “إعلام إسرائيلية”: ترامب لن يصعّد مع إيران قريباً لأن الإيرانيين دمّروا جزءاً لا بأس به من منظومة الدفاع في الخليج

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