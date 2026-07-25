مراسل المنار: تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة باتجاه نقطة للجيش اللبناني تقع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري ما اضطر عناصر الجيش إلى الانسحاب من الموقع