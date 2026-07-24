التلفزيون الإيراني: الجيش الأمريكي هاجم ناقلة قادمة من بحر عمان ظنا منه أنها تنقل غازا إيرانيا واسفر الهجوم عن مقتل اثنين من افراد طاقم السفينة والحاق اضرار بها