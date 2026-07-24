الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 19:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان أجريا اتصالًا هاتفيًا بحثا خلاله آخر التطورات ووضع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يعمد الى إحراق منازل في بلدة القنطرة جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يعمد الى إحراق منازل في بلدة القنطرة جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو يواصل الانتهاكات وينفذ تفجيرا في كفرتبنيت ويحرق منازل في القنطرة

      مراسل المنار: العدو يواصل الانتهاكات وينفذ تفجيرا في كفرتبنيت ويحرق منازل في القنطرة

      تصعيد إسرائيلي متواصل… واعتداءات على لبنان تحت مظلة اتفاق الإطار

      تصعيد إسرائيلي متواصل… واعتداءات على لبنان تحت مظلة اتفاق الإطار