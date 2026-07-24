الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة: تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وشبابها الثائرين الذين سددوا الضربات للاحتلال وتصدوا لقطعان مغتصبيه من نابلس إلى جنين والقدس