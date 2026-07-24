الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 10:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    محافظ نابلس: إعدام الشبان في قرية تل تم أمام أعين أهاليهم من قبل مستوطنين حاقدين وهذا هو الإجرام ونقول للمجتمع الدولي ان الوضع خطير

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: الاستيلاء على أصول دولة أخرى يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للتوتر

      عراقجي: الاستيلاء على أصول دولة أخرى يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للتوتر

      مصطفى بيرم: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان تحاول السلطة إنجازه بالسياسة

      مصطفى بيرم: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان تحاول السلطة إنجازه بالسياسة

      مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال تصدي فلسطينيين لهجوم على قرية تل غرب نابلس

      مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال تصدي فلسطينيين لهجوم على قرية تل غرب نابلس