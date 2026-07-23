الخميس   
   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 17:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: تفجير نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرتبنيت

      مراسل المنار: تفجير نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرتبنيت

      كتلة الوفاء للمقاومة: خطوات السلطة الاستعراضيَّة محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم

      كتلة الوفاء للمقاومة: خطوات السلطة الاستعراضيَّة محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم

      الوفاء للمقاومة: نجدّد رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار نؤكد أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرًا وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناءً على توافقات وطنيّة

      الوفاء للمقاومة: نجدّد رفضنا للمفاوضات المباشرة ولاتفاق الإطار نؤكد أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرًا وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناءً على توافقات وطنيّة