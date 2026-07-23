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   8 صفر 1448   
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    كتلة الوفاء للمقاومة: الخطوات الاستعراضيَّة التي أقدمت عليها السُّلطة مؤخراً لا تنطلي على اللبنانيين فجيشنا كان بين أهله وعزَّز انتشاره في مناطق لم يتمكّن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين

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