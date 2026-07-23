الحرس الثوري: الجيش الأمريكي المعتدي الذي اعتمد على إطلاق صواريخ كروز من سفنه في المحيط الهندي لجأ أمس إلى استخدام طائرات B-1 بعد انتهاء مخزون الصواريخ في تلك السفن حيث أقلعت هذه الطائرات من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية