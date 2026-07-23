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   8 صفر 1448   
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    الحرس الثوري: ردا على الاعتداء على زوار الأربعين الحسيني نفذنا هجمات مركبة استهدفت وحدة الحرب الإلكترونية الخاصة الأمريكية في قاعدة العُدَيد وتم تدميرها واستهداف مكان إقامة أفراد هذه الوحدة ما أدى إلى مقتل او إصابة عدد منهم

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