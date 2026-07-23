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   8 صفر 1448   
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    وزارة الاوقاف الاسلامية: اقتحام بن غفير ومئات المستوطنين المسجد الاقصى انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم

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