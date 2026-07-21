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    إيران| حاكم بوشهر: الأصوات التي سُمعت في بوشهر تعود لنشاط منظومات الدفاع الجوي ولم يتم الإبلاغ عن سقوط مقذوفات أو وقوع إصابات في بوشهر حتى الآن

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