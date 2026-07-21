إيران| حاكم بوشهر: الأصوات التي سُمعت في بوشهر تعود لنشاط منظومات الدفاع الجوي ولم يتم الإبلاغ عن سقوط مقذوفات أو وقوع إصابات في بوشهر حتى الآن