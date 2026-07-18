النائب تيمور جنبلاط: آمل أن يسهم اجتماع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس ترامب في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وإلزام “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية