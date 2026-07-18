رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود: شهداء الجيش اللبناني على يد العدو الاسرائيلي قدموا دليلا جديدا أن هذا العدو يكنّ العداء لكل لبناني