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   3 صفر 1448   
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    رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود: شهداء الجيش اللبناني على يد العدو الاسرائيلي قدموا دليلا جديدا أن هذا العدو يكنّ العداء لكل لبناني

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