السلطات الايرانية الثلاث أصدرت بيانا مشتركا يدعو ابناء الشعب للمشاركة في مراسم تأبين الامام الخامنئي التي ستقام غدا الأحد الساعة العاشرة صباحاً في مصلى الإمام الخميني بطهران