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    هيئة إدارة الأزمات الناجمة عن الحرب في محافظة سمنان شرق طهران : العدوان الأميركي قبل ساعات استهدف أجزاء من مطار مدينة سمنان

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