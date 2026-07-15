رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شكرت للمجلس النيابي الإنجازات التاريخية في جلسته اليوم

توجهت “رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان”، بـ”جزيل الشكر والتقدير إلى المجلس النيابي، على الإنجازات التاريخية التي تحققت خلال جلسته اليوم، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار تعزيز الحقوق وترسيخ دور المؤسسات الدستورية”.

وثمنت الرابطة “إقرار المستحقات التي طال انتظارها، وفي مقدمتها إقرار الرواتب الست، بما يعكس حرص المجلس النيابي على إنصاف العاملين في القطاع العام والاستجابة للمطالب المحقة، وعلى إنصاف طلاب الشهادات الرسمية، بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها التشريعية”.

كما وتقدمت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس النواب، نبيه بري وإلى لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد والسادة النواب على “جهودهم ومتابعتهم الدؤوبة للقضايا التربوية، وإلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية”.

كما وتوجهت بـ”تحية نقابية إلى الزميلات والزملاء الأساتذة متعاقدين وملاك والى طلابنا الاعزاء على وقفتهم المشرفة التي تجلت في الاعتصامات والتحركات”.

وتأمل الرابطة في أن “تستكمل هذه الخطوات بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، ومعالجة سائر الملفات التربوية العالقة، بما يحفظ كرامة الأستاذ ويصون حقوقه، ويسهم في النهوض بالتعليم المهني والتقني الرسمي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني”.

وأكدت الرابطة “استمرارها في التعاون والحوار مع كل الجهات المعنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يخدم الأسرة التربوية والوطن”، أملة في أن “يشهد لبنان مرحلة من الاستقرار والتعافي تعزز مسيرة الإصلاح والعدالة الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام