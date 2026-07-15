المفتي قبلان: الشرعية تبدأ من الشعب وتنتهي إليه ولعبة الإنتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة الحالية لن تمرّ

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا اكد فيه ان “لا تفويض وطنيا للسلطة الحالية التي تخون سيادة بلدها ومصالح شعبها، والشرعية تبدأ مِن الشعب وتنتهي إليه، ولعبة الإنتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة الحالية لن تمرّ، ولا شرعية لأي سلطة تتعارض مع السلطة التأسيسية للتوافق الوطني”.



واضاف ان “المقاومة والجيش من الشعب وإلى الشعب ولا سلطة فوق سلطة الشعب، والسيادة لا تتجزأ، ولبنان بتحريره والدفاع عن كيانه ودولته الوطنية مدين للمقاومة وسلاحها الوطني منذ نصف قرن وما زال، والشعب المقاوم في الجنوب اللبناني ينتظر من الدولة إعطاء الأوامر للجيش اللبناني للدفاع الوطني عن لبنان لا الدفاع عن أمن إسرائيل الإرهابية، وهذا ما نعتقده بالجيش اللبناني”.

وأكد ان “مشروع المناطق التجريبية انتحار سيادي مصدره السلطة الحالية ولن نسمح للسلطة الحالية بتطويب لبنان للصهاينة أو المسّ بالقدرات الوطنية للدفاع عن لبنان، والجيش اللبناني يملك من الحكمة الوطنية ما يضعه بقلب مصالح أهل الجنوب وشرف الدفاع الوطني عن لبنان وليس العكس، واختبار الجيش اللبناني يكون على الحدود الجنوبية وقتال إسرائيل”.