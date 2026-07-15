الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 17:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

     “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” اعلن تضامنه الكامل مع موظفي وعمال هيئة أوجيرو وتبنيه الكامل لمطالبهم المحقة 

      مواضيع ذات صلة

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

      مجلس النواب يقرّ عدداً من مشاريع القوانين في جلسته التشريعية، المشهد مع مراسلنا حسن حمزة

      مجلس النواب يقرّ عدداً من مشاريع القوانين في جلسته التشريعية، المشهد مع مراسلنا حسن حمزة

      قراءة في آخر المستجدات الإيرانية مع الدكتور حسن حيدر من طهران

      قراءة في آخر المستجدات الإيرانية مع الدكتور حسن حيدر من طهران