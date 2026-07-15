إيران لمجلس الأمن: نقل أسلحة لليمن أكاذيب أمريكية لتغطية جرائم واشنطن بحق الشعب اليمني

أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن المزاعم والاتهامات الأمريكية التي تروّجها واشنطن ليست سوى شمّاعة للتغطية على جرائم عدوانها، وتزييف الحقائق عمّا تسببه من توتر شامل في المنطقة والعالم.

وفي رسالة احتجاج لمجلس الأمن على ادعاءات ممثلة واشنطن، أكد إيرواني أن “أمريكا هي المعتدية وليست الضحية”، مشدّداً على أن “ادعاء السفيرة بنقل أسلحة إلى اليمن اتهام مختلق لتضليل مجلس الأمن وصرف الأنظار عن جرائم أمريكا بحق الشعب اليمني”.

وبيّن أن “إيران وثّقت 42 حالة من الانتهاكات الصريحة والجسيمة لمذكرة تفاهم إسلام آباد من جانب الحكومة الأمريكية”، مضيفاً: “لقد عرّضت الانتهاكات الأمريكية المتعمدة والمستمرة استقرار المنطقة للخطر وهددت السلم والأمن الدوليين”.

ولفت إلى أن “أمريكا شنت مع الكيان الصهيوني حربين عدوانيتين وغير مسبوقتين ضد الجمهورية الإسلامية في إيران”، متابعاً بالقول: “إن هجمات الولايات المتحدة المتعمدة على المدنيين والبنى التحتية المدنية تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضح أن “التدخل الأمريكي في ترتيبات إيران بمضيق هرمز، تسبب في عودة انعدام الأمن إلى المضيق وتعطيل الملاحة التجارية الدولية”، مؤكداً أن “الهجمات الأمريكية الأخيرة عرّضت السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم وقوضت أشهراً من الجهود الدبلوماسية”.

وتطرق في ختام رسالته إلى أن الولايات المتحدة “تستخدم أراضي وإمكانات الدول الخليجية لعدوانها العسكري ضد إيران وتحول هذه الدول إلى ساحة معركة فعلية”.

المصدر: المسيرة نت