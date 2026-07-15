الرئيس جوزاف عون: خيار التفاوض قد لا يكون الاسلم ولكنه حاليا الوحيد للوصول الى النتائج والاهداف التي نرغب بها جميعا و “صيغة الاطار” بدأت تعطي مفاعيلها