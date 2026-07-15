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    الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات إف 18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن

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