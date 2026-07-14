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    اعلام العدو: أصدرت هيئة المطارات مؤخرًا توجيهًا استثنائيًا يقضي بمنع هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون في هذه المرحلة

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