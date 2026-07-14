ميشال عون أبرق الى أمير قطر معزيا بوفاة الشيخ حمد بن خليفة: رحيله يشكّل خسارةً لدولة قطر وللعالم العربي

أبرق الرئيس العماد ميشال عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معزياً بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستذكر في برقيته ما جمعه بالفقيد من معرفة شخصية وصداقة، منوهاً بمواقفه الداعمة للبنان وشعبه في مختلف المحطات، معتبرًا أن “رحيله يشكّل خسارةً لدولة قطر وللعالم العربي”.

وختم الرئيس عون برقيته بتقديم أحرّ التعازي إلى أمير دولة قطر، وإلى الشيخة موزا بنت ناصر، والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق، سائلًا الله تعالى أن “يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام