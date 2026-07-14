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    عربي وإقليمي

    إيران | الحرس الثوري: استهدفنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين

      أصدر الحرس الثوري، صباح اليوم الثلاثاء، البيان رقم 6 عن عملية النصر 2 شارحا الاهداف التي قصفها بالبحرين فجرًا.

      وقال البيان إن “عدة مستودعات لدعم الأسلحة، ومركز اتصالات فضائية، ومبنى سكن القوات الأمريكية في البحرين ضمن الموجة الثانية من عملية النصر 2”.

      وأضاف “أيها الشعب الإيراني المجاهد والدائم الحضور في الميادين، إن الجيش الأمريك القاتل للأطفال، بعد فشله الليلة الماضية في مضيق هرمز، شن هجوماً جوياً على المحطات الساحلية وعدد من المراكز العسكرية الأخرى في المناطق الجنوبية من البلاد”.

      وتابع البيان “وفي المرحلة الأولى من الرد على عدوان العدو، استهدف المقاتلون الشجعان في القوات البحرية لحرس الثورة، ضمن الموجة الثانية من عملية النصر 2، وبرمز النصر المبارك يا لثارات الحسين، عدة مستودعات لدعم الأسلحة، ومركز اتصالات فضائية، ومبنى سكن القوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين، مستخدمين صواريخهم وطائراتهم المسيّرة، وقاموا بتدميرها بالكامل”.

      وفي الختام، أكد البيان أن “عمليات الرد بالمثل مستمرة”.

      المصدر: وكالة يونيوز

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