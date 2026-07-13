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    وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: ⁠الحرب الأخيرة في الخليج أثبتت أن النظام الأمني الذي اعتُمد لعقود على احتواء إيران وعزلها لم يحقق الأمن والاستقرار

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