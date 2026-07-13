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    القوات المسلحة اليمنية: ​​شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار

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