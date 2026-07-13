الإثنين   
   13 07 2026   
   28 محرم 1448   
   بيروت 21:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو الاسرائيلي ينفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      القوات المسلحة اليمنية: ​التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة والتحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة

      القوات المسلحة اليمنية: ​التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة والتحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة

      القوات المسلحة اليمنية: نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء

      القوات المسلحة اليمنية: نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء

      القوات المسلحة اليمنية: نحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وعليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجدّ حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي

      القوات المسلحة اليمنية: نحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وعليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجدّ حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي