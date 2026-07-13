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    نائب محافظ خوزستان: شهيد و 4 جرحى جراء عدوان أمريكي استهدف محطة ضخ المياه الزراعية في مدينة ماهشهر

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