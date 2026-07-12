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حزب الله: نستذكر وقوف دولة قطر بقيادته إلى جانب المقاومة خلال العدوان الصهيوني عام 2006 ومساهمتها المشهودة في إعادة الإعمار
12-07-2026 17:48 مساءً
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